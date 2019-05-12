شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يحصل على درجة الدكتوراه في جراحة العظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على درجة الدكتوراه في جراحة العظام. وقام أسامه اليوم الأحد، بمناقشة رسالة الدكتوراة والتي جاءت بعنوان «استعمال مفصل ذو الحلقة المزدوجة في عمليات تغيير مفصل الفخد»، وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة، وكذلك الأكاديمية الطبية العسكرية.

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