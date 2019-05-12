الهلال السعودي يحسم ملف التجديد لسالم الدوسري

تسعى إدارة نادي الهلال السعودي لتأمين بقاء عدد من النجوم الذين تنتهي عقودهم قريبًا، للحفاظ على الركائز الأساسية للأزرق في الموسم المقبل.

وكشفت مصادر عن موافقة نجم الفريق سالم الدوسري على تجديد عقده مع نادي الهلال، لمدة 3 سنوات، مع قرب دخوله للفترة الحرة، في حين رفض سالم عرض نادي العين الإماراتي لضمه، رفضًا تامًا، ومن المنتظر أن يجدد عقده مع الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اتفاق الأطراف على كافة البنود.

وكشف المصدر أن مدة العقد كانت أحد أسباب التأخر في التجديد، لكن الطرفان توصلا أخيرًا إلى حل وسط، يقتضي التجديد لمدة تتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات.

وشدد المصدر على أن الدوسري تلقى عددًا من العروض الخارجية والمحلية لضمه في الفترة الماضية، مع قرب دخوله للفترة الحرة، إذ كان توقيعه الأخير مع النادي في موسم 2017، لكن سالم رفض الحديث عن تلك العروض تمامًا، لرغبته في البقاء بنادي الهلال، حتى الاعتزال.

وأوضح المصدر أن أحد أعضاء شرف نادي الهلال أعلن عن تكفله بقيمة التجديد، ووعد بتلبية كافة رغبات سالم التي وصلت لقرابة الـ7 ملايين ريال، ومن المنتظر أن يعلن المركز الإعلامي، عن تجديد عقد اللاعب، خلال الأيام القادمة بعد الاتفاق على كافة البنود.