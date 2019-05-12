سباليتي يوضح هدف إنتر الوحيد في صراع الكالتشيو المشتعل

شدد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، على أن فريقه بحاجة لبذل جهد كبير من أجل الوصول إلى هدف النادي الوحيد في الفترة الحالية.

وقال سباليتي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كييفو فيرونا: "بالنسبة لنا وللاعبين، هناك هدف واحد نسعى لتحقيقه، هو التأهل لدوري أبطال أوروبا مجددًا في العام المقبل. جميعنا نفكر في إنتر".

وأضاف: "في فريق مثل إنتر ميلان، هناك دائمًا ضغوطات. هناك دائمًا هدف أكبر يجب تحقيقه والوصول إليه".

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وختم: "نحن بحاجة إلى الخروج والفوز بكل مبارياتنا المتبقية، علينا أن نكون في حالة أفضل من خصومنا، اللعب بكل إمكانياتنا وقدراتنا سيكون مطلوبًا في المباريات الأخيرة".

ويستعد النيراتزوري لمواجهة كييفو فيرونا، غدًا الإثنين، فيما سيتبقى له مباراتين أمام نابولي وإمبولي.

ويحتل الإنتر المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة من 35 مباراة، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن المركز الخامس، الذي يحتله ميلان صاحب الـ62 نقطة من 36 مباراة.