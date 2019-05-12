حارس ميلان يوجه رسالة ليوفنتوس

وجه جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان، رسالة إلى يوفنتوس، قبل مباراة بيانكونيري أمام أتالانتا، في منافسات الأسبوع 37 من الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان فوزًا صعبًا على فيورنتينا (1-0)، أمس السبت، بالجولة 36، ليحتل المركز الخامس برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع، ونقطتين عن المركز الثالث.

وقال دوناروما، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "نحن نؤمن بأننا سنتأهل، سنحاول الفوز في اَخر مباراتين ثم سنرى ما سيحدث".

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وأضاف: "أتمنى أن يقدم يوفنتوس أقصى ما لديه، لكن علينا أن ننظر إلى أنفسنا أولًا، وفي نهاية المسابقة سنقوم بالحسابات".

ويحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 65 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان رابعًا برصيد 63 نقطة وسيواجه كييفو فيرونا اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يخوض ميلان اَخر مباراتين أمام فروسينوني وسبال، فيما سيصطدم أتالانتا بنظيره يوفنتوس ثم ساسولو.