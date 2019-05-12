خطوة جديدة تقرب هازارد من ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن خطوة جديدة اتخذها البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، تُقربه من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن هازارد بالفعل اختار المنطقة التي سيعيش فيها في مدريد، وهي منطقة ألكوبينداس، التي تقع في شمال العاصمة الإسبانية، حيث سيكون قريبًا من كريم بنزيما ورافائيل فاران وسيرجيو راموس ومارسيلو.

يُذكر أن ريال مدريد لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة تشيلسي، من أجل ضم هازارد، حيث متوقع أن تتم الصفقة مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ورفض هازارد، محاولات تشيلسي لتجديد عقده، حيث لم يتبق له سوى 12 شهرًا في عقده الحالي مع البلوز.

وتنوي إدارة النادي اللندني التقدم بعرض جديد للدولي البلجيكي، ليكون صاحب أكبر راتب في تاريخ البريميرليج.