أوباميانج والنني في تشكيل آرسنال أمام بيرنلي

أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، تشكيل فريقه لمباراة بيرنلي المقرر لها، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودفع إيمري بمثلث هجومي في مباراة اليوم يتكون من بيير إيميريك أوباميانج وأليكس أيوبي وهنريك مخيتاريان.
وجاء تشكيل آرسنال، كالتالي:
لينو - ليشتشتاينر - ناتشو - موستافي - مافروبانوس - مخيتاريان - النني - أيوبي - ويلوك - جندوزي - أوباميانج.
وعلى الجانب الآخر، يمثل بيرنلي كل من:
هيتون - لوتون - مي - تاركوفسكي - تايلور - كورك - ويستوود - هندريك - بارنز - كريستوفر وود - ماكنيل.
يذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدروي الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما بيرنلي في المركز الـ15 برصيد 40 نقطة.
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