شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» يسجل هدفه الـ 600 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) في مباراة الهلال والاتفاق التي أقيمت مساء أول أمس (السبت)، ضمن الجولة الـ (29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي فاز فيها الزعيم الهلالي بهدف وحيد سجله اللاعب البرازيلي إدواردو، فإن الهلال يصل إلى الهدف رقم 600 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين السعودي، منذ انطلاقته بهذا المسمى في عام 2008، وبهذا يصبح الهلال أول فريق يصل لهذا الرقم من بين الأندية السعودية، ليواصل الهلال تميزه على مستوى الأرقام التي تؤكد على أنه فريق دائماً يكون صاحب الأولويات، على صعيد آخر تداول مغردون صورة عبر وسائل التواصل الإجتماعي " تويتر "، تجمع رئيس الهلال السابق سامي الجابر ولاعب الهلال كاريلو ، هذا وأكد مصدر هلالي بأن الإدارة الهلالية الحالية إستعانت بسامي الجابر، لإطلاعه ومعرفته ببعض البنود عندما كان رئيساً للهلال، التي تخص اللاعب كاريلو الذي حتى الآن لم يحسم أمر تجديده مع الزعيم .



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