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شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك قبل مواجهة الداخلية: "ريحة النتانة فاحت قوى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر أيمن عبد العزيز غبر صفحته الشخصية على موقع تويتر، توينة غامضة قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك والداخلية التى ستقام فى العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات الجولة الـ32 من الدورى الممتاز.
وقال عبد العزيز: "ريحة النتانة فاحت قوى"، دون أن يوضح المراد من تلك العبارة والتى كتبها فى توقيت غريب.
يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثالث بترتيب الدورى الممتاز برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا، بينما يقبع الداخلية فى المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.
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