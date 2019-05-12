شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار .. كم هدف سجله الفراعنة في أول لقب أفريقي؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل منتخب مصر 6 أهداف في بطولة 1959 التي أقيمت على أرض مصر وكانت المنتخب المصري بمسمى الجمهورية العربية المتحدة وخاضت مصر مباراتان فقط في البطولة أمام اثيوبيا والسودان وحصلت على اللقب

وكان سجل للفراعنة محمود الجوهري 3 أهداف بينما سجل عصام بهيج "هدفان" وميمي الشربيني هدف ، وحصل محمود الجوهري على لقب هداف البطولة

وأقيمت البطولة بمشاركة ثلاثة منتخبات هى: مصر والسودان وإثيوبيا، وبعد أن صعدت أثيوبيا بشكل مباشر دون أن تلعب فى الدورة الأولى مباراتها أمام جنوب أفريقيا، بعد انسحاب الأخيرة، قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة نسخة 1959، بنظام الدورى من مجموعة واحدة بين الدول الثلاث المشاركة.