شكرا لقرائتكم ارتياح فى معسكر الزمالك بعد تأجيل لقاء الإنتاج رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الإرتياح خيمت على معسكر الزمالك المقام حاليًا، استعدادًا لمواجهة الداخلية، الليلة بعد التأكد من تأجيل مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، وعلت الابتسامة وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، خاصة وأن الفريق يعاني فى الوقت الحالى من ضغط كبير في المباريات.

وقررت لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، ضمن الأسبوع 31 للدورى الممتاز، والتي كان مقرراً إقامتها الأربعاء 15 مايو الجارى، إلى أجل غير محدد لارتباط الزمالك بنهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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وتقدم الزمالك بطلب رسمى لاتحاد الكرة بتأجيل لقاء الإنتاج حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى المقرر له يومى 19 و26 مايو الجارى.

ويواجه الزمالك نظيره الداخلية فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الـ32 من الدورى الممتاز.