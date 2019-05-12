شكرا لقرائتكم كيف استقبل لاسارتى أنباء تفاوض الأهلى مع رينارد؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى بأنباء تفاوض الأهلى مع الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى الحالى لمنتخب المغرب، من أجل تولى القيادة الفنية للمارد الأحمر فى الموسم المقبل.

وتحدث لاسارتى مع مترجمه عن حقيقة تفاوض الأهلى رينارد لخلافته فى تدريب الأهلى، وأكد له المترجم أن هناك مواقع كثيرة تحدثت عن الأمر وعن وجود مفاوضات من الإدارة الحمراء مع المدرب الفرنسى المخضرم.

وتبعها تحدث لاسارتى مع مسئولى الأهلى عن حقيقة التفاوض مع رينارد، ليؤكدوا له أنه لا صحة لما يكتب فى المواقع عن المفاوضات مع مدرب منتخب المغرب وهى مجرد اجتهادات صحفية ليس أكثر ولا نية للإطاحة به داخل مسئولى القلعة الحمراء.