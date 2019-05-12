شكرا لقرائتكم تونس تصدم الزمالك بسبب فرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك خبرا غير سار من الجهاز الطبى للمنتخب التونسى، بعدما أكدوا صعوبة لحاق فرجانى ساسى لاعب خط الوسط بمباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب.
وكشف الجهاز الطبي للمنتخب التونسى، أن ساسى سيبدأ تدريبات الكرة بعد أسبوعين، حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع منتخب نسور قرطاج في أمم أفريقسا التى تستضيفها مصر.
وكان ساسي تعرض لإصابة بكسر في شظية القدم خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تصدم الزمالك بسبب فرجانى ساسى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.