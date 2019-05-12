شكرا لقرائتكم تونس تصدم الزمالك بسبب فرجانى ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك خبرا غير سار من الجهاز الطبى للمنتخب التونسى، بعدما أكدوا صعوبة لحاق فرجانى ساسى لاعب خط الوسط بمباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب.

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وكشف الجهاز الطبي للمنتخب التونسى، أن ساسى سيبدأ تدريبات الكرة بعد أسبوعين، حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع منتخب نسور قرطاج في أمم أفريقسا التى تستضيفها مصر.

وكان ساسي تعرض لإصابة بكسر في شظية القدم خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.