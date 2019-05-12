شكرا لقرائتكم الترسانة يفاوض تريكة الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ علاء ميهوب نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق والمدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول لنادى الترسانة، العمل على قدم وساق بعد 24 ساعة فقط من تولية القيادة الفنية للشواكيش.

ميهوب حدد المراكز التى من خلال تدعيمها داخل الفريق يتسنى له تحقيق حلم وأهداف محبى وأنصار ومسئولى الترسانة فى رحلة الصعود الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز

وكانت أولى توصيات رئيس اللجنة الفنية السابق للقلعة الحمراء لمعاونيه، هو التعاقد مبكرا مع الثنائى أكثم سمير الشهير بجاتوزو ومحمود شعبان الشهير بتريكة لاعبى خط الوسط المهاجم والمدافع لناديى كفر الشيخ والقناة، خصوصا أن اللاعبين عقودهما منتهية مع انديتهما المذكورة، فضلا عن أن الثنائى يمتلكان عددا من العروض الرسمية من الأندية الثلاثة لصاعدة للدورى الممتاز وأندية كبرى بدورى القسم الثانى أمثال أندية سيراميكا وكوكاكولا وفاركو والرجاء وبترول أسيوط.

ميهوب وصف قدرات الثنائى تريكة وجاتوزو بالعالية، نظرا للقوة والسرعات التى يمتلكها الأول والمهارات الفنية والخبرات، التى يمتلكها الثانى الملقب بتريكة نجم الشواكيس والأهلى والمنتخب الوطنى السابق.