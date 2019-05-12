"شوماخر" وثائقي يعرض في ديسمبر متضمنا شهادات العائلة

اسماء السيد - أعلنت سابين كيهم، المتحدثة باسم عائلة أسطورة سباقات الفورمولا واحد الألماني ميكايل شوماخر، أن فيلما وثائقيا عن بطل العالم سبع مرات، سيعرض في كانون الأول/ديسمبر المقبل، الشهر الذي يتم فيه بطل العالم السابق ستة أعوام من الغياب عن الحيز العام بعد إصابة خطرة تعرض لها جراء حادث تزلج.

وأوضحت كيهم في بيان الأحد، أن الفيلم الذي سيحمل عنوان "شوماخر"، يتضمن لقطات أرشيفية لم تعرض سابقا، وشهادات من أفراد عائلة السائق الحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم للفئة الأولى.

وسيتضمن الفيلم الذي سجل بالألمانية، شهادات من والد السائق رولف، وزوجته كورينا وولديه جينا وميك المشارك في سباقات الفورمولا 2، إضافة الى أشخاص عاصروا شوماخر أو تنافسوا معه على الحلبة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في ألمانيا وسويسرا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019، العام الذي يحتفل فيه محبو السائق الأسطوري بعيده الخمسين والذكرى الـ25 لأول ألقابه في بطولة العالم.

ودخل شوماخر في "سبات" عميق منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، يوم تعرض لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس. وتحيط عائلته التي تتخذ من غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، وضعه الصحي بالسرية التامة.