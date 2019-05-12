تسيتسيباس يفاجئ نادال ويبلغ نهائي دورة مدريد لملاقاة ديوكوفيتش

اسماء السيد - فاجأ اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس المصنف تاسعا عالميا، المصنف ثانيا الإسباني رافايل نادال، بالتغلب عليه في نصف نهائي دورة مدريد للماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، ليبلغ النهائي لملاقاة المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وفي مباراة امتدت لوقت متأخر ليل السبت الأحد، تمكن اليوناني البالغ من العمر 20 عاما، من إقصاء المخضرم الإسباني (32 عاما) بنتيجة 6-4، 2-6، و6-3، ليتفوق عليه للمرة الأولى في رابع مباراة بينهما.

وبذلك، واصل الإسباني المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى، تقديم نتائج مقلقة قبيل محاولته تعزيز رقمه القياسي (11 لقبا) في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق في أواخر أيار/مايو الحالي، اذ خرج للمرة الثالثة من الدور نصف النهائي لدورة مقامة على الملاعب الترابية، بعد مونتي كارلو (ماسترز) وبرشلونة.

في المقابل، بلغ اليوناني النهائي الرابع له هذا الموسم، وسيكون في وقت لاحق الأحد أمام فرصة إحراز اللقب الرابع في مسيرته، عندما يلاقي ديوكوفيتش الذي تفوق في نصف النهائي الأول على النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا عالميا.

وقال تسيتسيباس إن الفوز الذي حققه على نادال "كان من الأصعب"، علما بأنه سبق له التفوق على أسماء بارزة في عالم اللعبة، منها السويسري روجيه فيدرر في دور الـ16 لبطولة أستراليا المفتوحة 2019، إضافة الى تييم والألماني ألكسندر زفيريف، وحتى ديوكوفيتش الذي سقط أمامه العام الماضي في دور الـ16 لدورة الماسترز في كندا، في المباراة الوحيدة التي جمعت بينهما حتى الآن.

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أضاف "هذه إحدى أفضل المباريات التي قدمتها في حياتي. اللاعبون مثله (نادال) أقوياء أيضا على المستوى الذهني. دائما ما يعطونك الانطباع بضرورة أن تلعب أفضل ضربة لديك، أن تعتمد أفضل مقاربة... اللاعبون مثل رافا تصعب مواجهتهم، هذا أجمل فوز أحققه".

في المقابل، أقر نادال الذي يعد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ على الملاعب الترابية، بأن مستواه لم يكن كما يجب، لاسيما وأنه كان يشارك في دورة مدريد بعد فشله في إحراز لقب أي من دورتي مونتي كارلو أو برشلونة للمرة الأولى منذ العام 2015.

وقال الماتادور الإسباني بعد خسارته "لم ألعب بشكل جيد (...) لقد فزت بالكثير لأعوام عدة على هذه الأرضية، لكن هذا العام الأمر مختلف".

وكان نادال قد أقر في بداية دورة مدريد التي أحرز لقبها خمس مرات آخرها عام 2017 على حساب تييم، بأنه ليس في أفضل حال بدنيا على خلفية معاناته من عوارض فيروس في المعدة.

وفشل الإسباني حتى الآن في إحراز أي لقب هذا العام من أصل ست دورات شارك فيها، اذ خسر في نهائي أستراليا المفتوحة أمام ديوكوفيتش، وأقصي من دور الـ16 لدورة أكابولكو المكسيكية، وانسحب من نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز قبل مباراته في نصف النهائي ضد فيدرر، وخسر في نصف النهائي لمونتي كارلو (أمام الإيطالي كارلو فونييني) وبرشلونة (أمام تييم).