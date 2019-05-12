سوبر كورة.. تريكة الجديد على أبواب الترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع نادى الترسانة أبو تريكة الجديد على رأس اهتماماته لتدعيم الفريق الموسم المقبل، من أجل تجهيز الفريق لرحلة الصعود للممتاز الموسم المقبل. لمعرفة من هو تريكة الجديد اضغط هنا.. Advertisements

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