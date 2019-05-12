مطبخ الكابتن.. بطلة الحديد تقدم طريقة عمل الكوسة بالشاورما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة النجمات الرياضيات عن أى فتاة فى رمضان، فهن أيضا يشاركن فى أعمال المنزل خاصة فى تحضير الأكلات الرمضانية. حرص الخليج 365 على تقديم فقرة مطبخ الكابتن لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

بطلة رفع الاثقال نجمة اليوم هى راندا تاج، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى والحاصلة على ذهبية أوليمبياد ريو دى جانيرو، والتى تقدم طريقة عمل الكوسة المحشية بالشاورما فى الوصفة التالية.

الكوسة المحشية المقادير : المقادير : كوسة و أرز وطماطم و خضرة و قطع فراخ و فلفل ألوان و توابل وسمن و زيت Advertisements

الكوسة الطريقة الطريقة تجهيز الكوسة وتنظيفها وغسلها جيدا ، ثم نخلط الارز بالطماطم والخضرة لتكون خلطة المحشى جاهزة .

محشى كوسة وبعد ذلك نقوم بتقطيع الفراخ قطع صغيرة مع فلفل اخضر واحمر ويتم تشويحهم علي النار ثم نضيفها علي خلطة المحشي . بعدين يتم حشو الكوسة ورصهم في الـ " حلة " وتزوديهم شوربة وتسويتهم علي نار هادئة وبالهنا والشفا .

راندا تاج

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