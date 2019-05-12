شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف رد الأهلى على الزمالك بسبب الوقت الضائع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت نتيجة مباراة الأهلى ضد سموحة، التى جمعت الفريقين ليلة السبت ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز ضجة كبيرة، بعدما شهدت المباراة تسجيل الأنجولى جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلى هدف الفوز القاتل فى الدقيقة 98.

وأبدت جماهير الزمالك عدم رضاها عما حدث، واعتبرت أن الحكم أمين عمر جامل غريمهم الأهلى باحتساب وقت بدل ضائع للأهلى أكثر من الوقت الذى حدده، لكن كان الرد من جانب النادى الأحمر.

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