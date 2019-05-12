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الجهاز الطبى لمنتخب تونس يوضح موقف ساسى من نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، لنظيره بنادى الزمالك صعوبة لحاق الدولى فرجاني ساسي لاعب الوسط بمباراة الأبيض فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها يوم 26 مايو الجاري على ستاد برج العرب.

 

 

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وكشف الجهاز الطبي للمنتخب التونسى، أن ساسى سيبدأ تدريبات الكرة بعد أسبوعين، حتى يصبح جاهزًا للمشاركة مع منتخب نسور قرطاج فى أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر.

 

 

وكان ساسى تعرض لإصابة بكسر فى شظية القدم خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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