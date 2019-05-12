شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مصطفى فتحي قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، بعيد ميلاد مصطفى فتحي صانع ألعاب القلعة البيضاء، والذي أكمل عامه الـ 25، حيث ولد لاعب القلعة الزمالك في 12 مايو عام 1994.

ونشرت صفحة الزمالك صورة للاعب وعلقت:

يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا مصطفى فتحي، كل عام وأنت بخير

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وتوج مصطفى فتحي مع الزمالك بالدوري العام في موسم 2014/2015 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012/2013 وموسم 2013/2014 وموسم 2014/2015 وموسم 2015/2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015/2016.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الداخلية في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت .