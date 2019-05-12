غدا.. افتتاح حمام السباحة الأولمبى بمركز شباب الجزيرة بعد تطويره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح غدا الاثنين ، حمام السباحة الأولمبي بمركز شباب الجزيرة، بعد تطويره لخدمة فرق وأعضاء المركز. ومن المنتظر أن يتضمن الافتتاح عروضا خاصة من فرق السباحة بمركز شباب الجزيرة. Advertisements وقال أمجد زغلول المدير التنفيذى لمركز شباب الجزيرة، إن تطوير حمام السباحة الأولمبى، شمل أعمال صيانة لجميع المرافق داخل الحمام وإعادة صيانة الغلايات بعد دخول الغاز الطبيعى. ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة وقيادات وزارة الرياضة وعدد من الإعلاميين.

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