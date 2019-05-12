شكرا لقرائتكم خبر عن الادمان مش بس مخدرات.. "هاتف" يتسبب فى خسارة لاعب جودو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن هذه اللحظة لن ينساها لاعب الجودو البرتغالى هنرى إيغوتيدزى، بعدما خسارة المباراة أمام خصمه فى الدقائق الأولى، بعد أن سقط الهاتف من لباس الكيمونو خلال نزاله فى بطولة جراند سلام للجودو المقامة فى باكو.

وفى مقطع الفيديو الذى نشره الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لرياضة الجودو، يظهر اللاعب البرتغالى هنرى إيغوتيدزى، باللباس الأبيض، أمام خصمه الذى يرتدى الأزرق، وبعد لحظات من المباراة، سقط الهاتف من لباس الكيمونو، ليقوم الحكم بإيقاف المباراة، وبإعلان فوز المنافس.



اللاعب المنافس يمسك بالهاتف ليعطيه لحكم مباراة الجودو

يشار إلى أن لاعب الجودو البرتغالى هنرى إيغوتيدزى خالف القوانين التى تمنع اصطحاب الأجهزة المحمولة أثناء المنافسات فى كافة الرياضات، وبعد واقعة لاعب الجودو البرتغالى هنرى إيغوتيدزى، أشارت بعض الصحف الأجنبية، إلى الرياضيين معرفون بهوس التكنولوجيا، والهواتف الذكية، ولتنهال بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات الساخرة حول إدمان الرياضيين للتكنولوجيا.



لحظة سقوط الهاتف من لاعب الجودو

والجودو أو الجيدو اسم يطلق على نوع من أنواع الفنون القتالية اليابانية، أنشأها جيجورو كانو في 1882. طور "كانو" هذه الرياضة انطلاقا من الفن القتالي جيو جتسو بعد أن حذف منه العديد من التقنيات الخطيرة وجعله بهذه الطريقة ملائمة أكثر للممارسة الرياضية، مما فتح الباب أمام هذه الرياضة بالدخول إلى الألعاب الأولمبية.

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تتمثل روعة الجودو عند محبيها بأن السيطرة على الخصم وشل حركته تكون في أوقات كثيرة أفضل من إيذائه. وفى سنة 1882 ميلادية قام كانو بتأسيس مدرسته لتعليم الجودو والمسمات كودوكان في طوكيو وتعني كلمة كودوكان مكان تعليم الطريق. ومن الناحية الفلسفية أو الأخلاقية التي يقوم عليها الجودو فهو يقوم على مبدأين اثنين:

التعاون والتفهم المتبادل للوصول إلى سعادة الجميع

الاستثمار الاقتصادى للعقل والبدن



حكم مباراة الجودو يعلن نهايتها بعد سقوط الهاتف

يطلق على المباراة بين اللاعبين "راندرى" ويرتدي كل لاعب منهم بدلة مهيأة لهذه اللعبة وتوجد في مباريات الجيدو ثلاث أنواع للنقاط "الإيبون" "ippon" وهي الضربة القاضية، ومن يحقق نقطة الإيبون أولاً يكون ربح المقابلة حتى وإن لم ينته وقت المقابلة. ثم توجد الوزاري والتي تحتسب كنصف نقطة ويكون بذلك تحقيق نقطتي وزاري مساوي للإيبون.

وإذا تعادل اللاعبين أثناء المقابلة، يتم اللجوء إلى ما يسمى بالنقطة الذهبية، أي أن أول من يسجل نقطة لصالحه هو الفائز في المباراة. وتعتبر النقطة الذهبية قانوناً جديداً في الجودو، استخدمت في أولمبياد عام 2004.