السقا لـ"سوبر كورة:": عمالقة تركيا "اعتذرولي" بسبب تريزيجيه وابنى اتعقد بسببى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو لاعب من القلائل الذين نجحوا فى مشوارهم وسطروا تاريخا طويلا من الإنجازات والألقاب الفردية، رغم أنه لم يلعب لقطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، يعد واحد من أبرز المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، بعد أن توج مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية أعوام 1998 و 2006 و 2010 كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى تركيا ثلاثة مواسم على التوالى، عبد الظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق تحدث عن الجانب الآخر فى حياته. لمعرفة العديد من الكواليس والأسرار فى حياة عبد الظاهر السقا اضغط هنا..

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