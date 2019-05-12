يلا شوت star رابط شغال مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر yalla shoot يوتيوب الشوط الثاني...

رابط yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر كورة لايف يلا شوت 7sry يوتيوب رابط مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون بث مباشر جوال كورة أونلاين، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم السعودية نحو ملعب فالمر، حيث اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة الثامنة والثلاثون والأخيرة من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم، رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم مباشر تابع لايف الاسطورة kora star.

مباراة مان سيتي وبرايتون بث مباشر الشوط الثاني، نهاية الشوط الاول من مباراة السيتي وبرايتون بتفوق السيتي بهدفين مقابل هدف، وينتظر الجميع ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني من المباراة الحاسمة للدوري.

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كورة ستار مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون لايف جوال اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 في الأسبوع 38 من الدوري الإنجليزي سيكون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة حسم لقب الدوري، وتجدون رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

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مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر kora live، يسعي مانشستر سيتي إلي المحافظة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حقق لقبها خلال الموسم الماضي، بينما سيحاول برايتون تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة، خاصة في ظل المستوي المتميز للفريق خلال الموسم الحالي، تابع لايف hd مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر BeIN sport يلا شوت الجديد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون مباشر الاسطورة بث حي مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم مباشر يوتيوب بجودة متنوعة .

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نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

مانشستر سيتي 2 برايتون 1

برايتون يسجل الهدف الأول في الدقيقة 25 من المباراة.

أجويرو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 28.

الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 38 عن طريق لابورتي.

نهاية الشوط الأول.