بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهاميتون اليوم الأحد 12 مايو 2019 بدون تقطيع – رابط سريع –...

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مباراة ليفربول وولفرهاميتون

على ملعب الأنفليد يحل اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 فريق وولفرهاميتون ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليفربول في الجولة ال38 من بطولة الدوري الإنجليزي.

يلاشوت مباراة ليفربول وولفرهاميتون اليوم، يدخل فريق الريدز لقاء اليوم ساعياً للنيل من غريمه حتى يتاح له بكل قوة المنافسة مع نظيره مانشستر سيتي على الفوز باللقب هذا الموسم.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول يتصدر الآن المركز الثاني برصيد من النقاط 94 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة عن فريق مانشستر سيتي المتصدر للدوري.

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موعد مباراة ليفربول وولفرهاميتون

في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت السعودية

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في تمام الساعة 4:00 عصراً بتوقيت مصر

في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت فلسطين

في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت الأردن

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهاميتون

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهاميتون بث مباشر اونلاين اليوم الدوري الإنجليزي، حيث يواجه فريق الريدز اليوم نظيره ولفرهاميتون في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الأنجليزي، ويأمل فريق ليفربول أن يحقق الفوز اليوم مثلما حققه في مباراته مع برشلونة والتي انتهت بنتيجة 4 أهداف دون مقابل للريدز.

نتيجة الشوط الأول مباراة ليفربول ولفرهاميتون

انتهى الشوط الأول من المباراة نتيجة 1- 0 للريدز احرز الهدف ساديو ماني