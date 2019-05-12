حسام حسن يستقر على الرحيل عن سموحة نهاية الموسم

بالرغم من تصريحات رئيس نادي سموحة، محمد فرج عامر والتي أكد من خلالها استمرار مدرب الفريق “حسام حسن” حتى الموسم القادم، إلا أن الأخير كشف عن رغبته في الرحيل عن الفريق بانتهاء الموسم الحالي.

وجاء ذلك بعد أن تلقى مدرب سموحة العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن رغبته في تدريب فريق يستطيع المنافسة على بطولة الدوري العام، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي يعاني منها فرج عامر، والتي دفعته إلى ضم لاعبي أندية القسم الثاني والاعتماد على قطاع الناشئين.

وبالرغم من العلاقة الطيبة التي تجمع بين رئيس النادي ومدرب الفريق، إلا أن الأخير حزم أمتعته للرحيل عن الفريق السكندري وعدم استكمال مهامه مع الفريق، خاصة وأن فرج عامر يتبع سياسة الترشيد في الإنفاق على النادي.