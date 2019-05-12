ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة.. وقائمة الهدافين.. والمباريات المتبقية لثلاثي القمة

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كتب: ضياء السقا
حقق الأهلي فوزا صعبا على سموحة، بهدف قاتل، مساء السبت، في الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
هدف الأهلي القاتل جاء في الدقيقة +98، عن طريق جيرالدو.
وبذلك رفع الأهلي رصيده لـ70 نقطة من 29 مباراة، ليظل في المركز الأول من 30 مباراة، يليه بيراميدز ثانيا بـ 65 نقطة من 31 مواجهة، والزمالك ثالثا بـ 63 نقطة من 28 مواجهة.
ترتيب الدوري
المباريات المتبقية لثلاثي القمة
وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري.
مباريات الأهلي: الإسماعيلي- إنبي - المقاولون- الزمالك.
مباريات الزمالك: الإسماعيلي- الحرس- الإنتاج- الداخلية- الجونة- الأهلي.
مباريات بيراميدز: وادي دجلة، النجوم، حرس الحدود.
قائمة الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، يتصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، القائمة بـ 18 هدفا، يليه خالد قمر ومحمود علاء بـ14 هدفا.
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