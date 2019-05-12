يبدو أن زلزال وفاة المهندس صلاح علي، عضو النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، ما زال يهز أركان القلعة الحمراء، من كل حدب وصوب، وباتت هذه القضية هي حديث الصباح والمساء على كل من ينتمي لمنظومة الأهلي، حيث تم تداول منشور بالجروب الخاص بأعضاء فرع مدينة نصر، يفيد القصة الكاملة لما حدث تحت عنوان هاشتاج «#صلاح_مات_ياخطيب»، نقلا عن الكابتن محمد فتحي، أحد حضور واقعة الوفاة، الذي أوضح تفاصيل الحادثة قائلًا: «أنا محمد فتحي عضو النادي.. وكنت مع كابتن صلاح في الملعب منذ دخوله الملعب وحتى وفاته». وتابع محمد فتحي: «اللى قالك إن صلاح علي اتنقل بالإسعاف خلال عشرة...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج «صلاح مات يا خطيب» يزلزل أركان القلعة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.