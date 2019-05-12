بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × وولفرهامبتون (صلاح أساسي)

كتب: ضياء السقا
يستضيف ليفربول، نظيره وولفرهامبتون، في الرابعة عصر اليوم الأحد، في الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى الريدز لتحقيق الفوز على الوولفز العنيد، على أمل تعثر مانشستر سيتي، الذي سيواجه برايتون في نفس التوقيت، لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 1990.
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 94 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي، المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما يأتي وولفرهامبتون سابعا بـ57 نقطة.
التشكيل:
الحارس: أليسون
الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبتسون
الوسط: ويجنالدوم، فابيانو؛ هندرسون
الهجوم: صلاح، أوريجي، ماني.
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