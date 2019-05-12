مفاجأة في تشكيل ليفربول الرسمي أمام وولفرهامبتون.. تعرف على موقف ’’صلاح‘‘

كتب: ضياء السقا

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها وولفرهامبتون في الرابعة عصر اليوم الأحد ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ نجمنا المصري محمد صلاح اللقاء أساسيا، بعد تعافيه من إصابة الرأس.

ويحتل صلاح المركز الأول بترتيب الهدافين بـ22 هدفا، يليه ساديو ماني وأجويرو بـ20 هدفا، لكل منهما.

وفيما يلي التشكيل:

الحارس: أليسون

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبتسون

الوسط: ويجنالدوم، فابيانو؛ هندرسون

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الهجوم: صلاح، أوريجي، ماني.

دكة البدلاء: مينوليه، جوميز، ستوريدج، شاكيري، شامبرلين، لوفرين.

ويستضيف ليفربول، نظيره وولفرهامبتون، في الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة توتنهام، بعدما أطاح ببرشلونة من نصف النهائي، برباعية نظيفة في لقاء الإياب.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز على الوولفز العنيد، على أمل تعثر مانشستر سيتي، الذي سيواجه برايتون في نفس التوقيت، لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 1990.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 94 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي، المتصدر بفارق نقطة واحدة، فيما يأتي وولفرهامبتون سابعا بـ57 نقطة.