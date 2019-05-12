محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن النادي ينتظر الموقف النهائي لمباريات الزمالك المؤجلة، لحسم موقفهم بشأن مباريات الفريق المتبقية في مسابقة الدوري.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قامت بتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لأجل غير مسمى بسبب مشاركة الفريق الأبيض في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.
ووفقا لتصريحات مسؤولي اتحاد الكرة، فمن المقرر أن يتم انهاء الدوري بعد منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365" "إدارة الأهلي سوف تدرس كل الأمور المتعلقة بما تبقى من مباريات الفريق في مسابقة الدوري، وبعد ذلك يتم حسم الأمر بشكل نهائي".
واختتم "ننتظر أيضا تحديد الموعد النهائي لمباريات الزمالك في الدوري، وسنعمل لما هو فيه مصلحة النادي الأهلي بعد دراسة كل الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ لمصراوي: ننتظر الموقف النهائي لمؤجلات الزمالك لحسم أمرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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