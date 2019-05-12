أبو تريكة يكشف سبب تفوق الكرة الإنجليزية في بطولات أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، عن السبب وراء تطور الكرة الإنجليزية في البطولات الأوروبية.

وصعد ليفربول وتوتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يلتقي تشيلسي وأرسنال بنهائي الدوري الأوروبي.

وأجاب أبو تريكة في تحليله للجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي عبر بي ان سبورت، على سبب التفوق البدني للاعبي الدوري الإنجليزي، مستشهدا بمباراة ليفربول وبرشلونة التي عاد خلالها الريدز وفاز برباعية نظيفة.

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وأوضح تريكة أن الكرة العصرية جماعية وليست فريدة.

وأكمل: "المدرب هو أهم عنصر في المشروع، فوجود جوارديولا مع السيتي، وكلوب مع ليفربول، وبوتشيتينو مع توتنهام، ساهم في تطورة الكرة الإنجليزية".

واختتم: "المدرب يختار اللاعبين الذين يناسبون أفكاره، لكي يصل لخوض 60 مباراة في الموسم أوروبيا ومحليا بنفس الكفاءة".

وتوقع أبو تريكة تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، حيث يحل ضيفا على برايتون، فيما يواجه ليفربول منافسه وولفرهامبتون.