مباشر.. جولة الحسم.. (ليفربول 1 - 0 وولفز).. (برايتون 1 - 2 سيتي)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

تقام مباريات الجولة الـ38 والأخيرة للدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لحسم بطل لقب البريميرليج هذا الموسم.

ويستضيف ليفربول فريق وولفرهامبتون على ملعب الأنفيلد، فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على برايتون.

ويحتل السيتي الصدارة برصيد 95 نقطة، يليه ليفربول وصيفا بـ94 نقطة، حيث يكفي الأول التعادل من أجل التتويج رسميا، فيما يهدف الريدز للفوز على أمل تعثر السيتزن.

وضمنت فرق كارديف سيتي، وفولهام، وهيدسفيلد الهبوط رسميا، وكذلك ضمن تشيلسي المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال، يليه توتنهام رابعا، فيما ابتعد أرسنال في المركز الخامس.

ويبدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مباراة وولفرهامبتون بالتشكيل التالي:

أليسون - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - هيندرسون - فابينو - فينالدوم - صلاح - ماني - أوريجي.

فيما يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، مباراة برايتون بالتشكيل التالي:

إديرسون - ولكر - كومباني - لابورت - زينشينكو - جوندوجان - ديفيد سيلفا - رياض محرز - بيرناردو سيلفا - ستيرلنج - أجويرو.

ليفربول وولفرهامبتون

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مرت الدقائق الأولى وسط سيطرة من ليفربول، محاولا التقدم، وجاءت أخطرهم في الدقيقة السادسة، حيث مر أوريجي بشكل رائع ليمررها لصلاح داخل منطقة الجزاء، الذي مرر بدوره لهيندرسون ولكنه لعبها عرضية بعيدة عن المرمى دون مقابل.

وفي الدقيقة 18، تقدم ليفربول بالهدف الأول، بعد عرضية من أرنولد حولها ساديو ماني في المرمى، معلنا التقدم للريدز.

وسدد روبرتسون تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس وولفز ببراعة، ليحافظ على فارق الهدف.

وأنقذت العارضة ليفربول من تصويبة قوية لدوهارتي، في الدقيقة 44 ليستمر تقدم الريدز، ليستمر الوقت المتبقي حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

برايتون وسيتي

شكّل برايتون خطورة على مرمى السيتي في الدقائق العشرة الأولى، بكرتين الأولى عرضية مرت دون مقابلة من أي مهاجم، قبل أن يسدد مهاجمه كرة علت العارضة.

وتقدم برايتون في الدقيقة 27 عن طريق جلين موراي، بعدما حول ركنية في المرمى.

وبعدها بدقيقة استغل أجويرو غفلة من دفاع برايتون، ليستغل تصويبة لابورت، التي وصلت له داخل منطقة الجزاء، ليضعها بين قدمي ريان في المرمى.

وفي الدقيقة 38، استغل لابورت كرة عرضية من ركنية نفذها رياض محرز، ليضعها في المرمى، مسجلا الهدف الثاني.

وأنقذ إديرسون تصويبة من ركلة حرة لبرايتون، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي 2-1.