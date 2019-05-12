صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون في لقاء الحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يقود الدولي المصري محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول أمام ضيفه وولفرهامبتون، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب آنفيلد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.
وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفرول تشكيل الريدز كالتالي: أليسون، ألكسندر آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، صلاح، ماني، أوريجي.
وكان صلاح غاب عن المباراة الأخيرة لليفربول أمام برشلونة الإسباني بسبب الإصابة، حيث تابع من المدرجات المباراة التي انتهت بفوز فريقه (4-0) والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتمسك ليفربول بأمل التتويج باللقب المحلي الأبرز، حيث تقتصر آماله على تعثر مانشستر سيتي المتصدر برصيد 95 نقطة خلال مواجهته أمام برايتون، وفوزه على وولفرهامبتون.
يذكر أن ليفربول يحتل وصافة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 94 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 57 نقطة بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات.
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