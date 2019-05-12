بالصور.. تغيير جذري.. يوفنتوس يكشف قميصه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي شكل قميصه الجديد الذي سيرتديه اللاعبون في الموسم المقبل (2019-2020)، والذي يخلو للمرة الأولى من شكل الخطوط.

وظل شكل الخطوط البيضاء والسوداء حاضرا في قميص يوفنتوس بداية من 1903 مع وجود بعض التغيير في عرض هذه الخطوط وفي وضع الرقم على القميص لكنها المرة الأولى الآن التي يخلو فيها القميص من طابع الخطوط.

وكشف نادي السيدة العجوز، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، الشكل الجديد للقميص، والذي قد يرتديه الفريق اليوم في مباراته أمام روما بالدوري الإيطالي.

ويتسم القميص الجديد بأنه مقسم إلى جزئين، حيث يتلون الجانب الأيمن باللون الأبيض والجانب الأيسر باللون الأسود مع فاصل رأسي رفيع للغاية باللون القرنفلي، والذي كان لونا لقميص النادي منذ تأسيسه في 1897 وحتى 1903 عندما تغير القميص إلى خطوط باللونين الأبيض والأسود.

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