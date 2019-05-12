مصدر بالزمالك: ساسي لن يلحق بإياب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
كشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك صعوبة لحاق التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.
ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان في المغرب يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية، قبل إقامة لقاء العودة على ملعب برج العرب يوم 26 مايو الجاري.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن الجهاز الفني للزمالك تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، الذي أكد صعوبة لحاق ساسي بالمباراة بسبب الإصابة.
وأخطر الجهاز الطبي لنسور قرطاج نادي الزمالك بأن اللاعب سيبدأ تدريبات الكرة بعد أسبوعين من الآن، على أن يكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
يُذكر أن ساسي تعرض لإصابة بكسر في شظية القدم أثناء مباراة فريقه أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
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