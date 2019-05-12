بعد الخسارة المدوية أمام ليفربول.. ميسي يطالب بالتخلص من 3 نجوم

كشفت تقارير عدة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني طالب ناديه بضرورة التخلي عن 3 لاعبين بعد الخسارة المذلة أمام ليفربول الإنجليزي 4-0 في دوري الأبطال.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ميسي يريد رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي صامويل أومتيتي.

ولم يظهر كوتينيو بالصورة المطلوبة منه، منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني قادما من ليفربول في يناير قبل الماضي، وكان من المتوقع أن يكمل مثلث الهجوم مع ميسي ولويس سواريز بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

أما الكرواتي راكيتيتش، فقد قدم أداء سيئا للغاية ضد ليفربول، وشكل ثغرة حقيقية في خط وسط البلوغرانا، كما أن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، ما يفتح باب رحليه في الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن ميسي طالب أيضا برحيل أومتيتي، بعد أن فقد الأخير مركزه لصالح مواطنه كليمينت لينغليت.