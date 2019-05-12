مرسيدس يفتح الباب أمام هاميلتون للانتقال إلى فيراري!

قال رئيس مرسيدس، توتو فولف، إن الفريق ناقش مع سائقه لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات إمكانية انتقاله في يوم ما إلى المنافس فيراري وأكد أن مثل هذه الخطوة لن تمثل مأساة.

ويرتبط هاميلتون (34 عاماً) بعقد مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2020 وإذا نجح في حصد اللقب هذا الموسم والموسم المقبل فإنه سيعادل الرقم القياسي للأسطورة مايكل شوماخر سائق فيراري السابق وبطل العالم سبع مرات.

وقال فولف للصحافيين على هامش سباق جائزة إسبانيا الكبرى: “يجب أن نوضح ببساطة أنه ربما يكون في تفكير كل سائق تمثيل فيراري في يوم ما.. إنها أبرز وأشهر علامة في تاريخ فورمولا1، وأنا أتقبل تماماً أن تكون لدى أي سائق الرغبة في تمثيل فيراري.. حتى بيننا في الفريق ناقشنا الأمر وناقشنا مع لويس ذلك.. أجرينا النقاش عندما كنا نتفاوض لإبرام العقد الأخير، وأعتقد أنه يجب أن تكون منفتحا وتدرك أن السائقين سيبحثون عن الفرص المتاحة”.

لكن المسؤول النمساوي البارز أكد أنه لا يوجد أي مؤشرات في الوقت الحالي على رغبة السائق البريطاني في الانتقال إلى فيراري.

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وأحرز هاميلتون لقب بطولة العالم أربع مرات مع مرسيدس بعدما حصد لقبه الأول على الإطلاق مع مكلارين في 2008.

وقال فولف: “أعتقد أننا نزوده بسيارة قادرة على تحقيق أهدافه.. إذا واصلنا امتلاك سيارة تؤدي بهذا المستوى أعتقد لا يوجد سبب يدعوه للرحيل ونحن نود حقاً استمراره.. وإذا حدث في يوم ما وانفصلنا سيكون الأمر إيجابياً جداً، وسيحاول كل طرف أن يحقق النجاح بطريقة مختلفة لذا لا يوجد مأساة في الأمر”.

وسبق للسائق البرازيلي الراحل أيرتون سينا، الذي كان يعد مثلاً أعلى لهاميلتون في صغره لكنه توفي منذ 25 عاماً، أن “أبدى رغبته في تمثيل فيراري لكنه لم يشعر أبداً أن بوسع هذا الفريق أن يزوده بسيارة قادرة على تحقيق الانتصارات”.

وأحرز فيراري لقب بطولة العالم للسائقين لآخر مرة في 2007 بواسطة كيمي رايكونن، لكنه تراجع خلف مرسيدس، الذي فاز بأول مركزين في أول أربعة سباقات من الموسم الجاري، كما أحرز لقبي السائقين والصانعين ببطولة العالم في آخر خمس سنوات.