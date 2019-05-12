بايرن يملك الأفضلية على دورتموند مع انتقال صراع “البوندسليغا” للجولة الأخيرة

مع استمرار المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند للجولة الاخيرة التي ستقام السبت المقبل، أعاد هذا الموقف للأذهان أعوام 2000 و2009 و1978.

وفشل بايرن ميونخ في التتويج باللقب السابع السبت بعد فشله في الفوز على لايبزغ في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ولكنه مازال متصدراً جدول الترتيب بفارق نقطتين أمام دورتموند الذي تغلب فورتونا دوسلدورف 3-2.

يستضيف بايرن فريق إينتراخت فرانكفورت، فيما يحل بروسيا دورتموند ضيفاً على بروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة.

ولن يكون منافساً بايرن ودورتموند لقمة سائغة، خاصة وأنهما يريدان نقاط المباراة كاملة في ظل تواجدهما في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مرة شهدت حسم اللقب في الجولة الاخيرة من الدوري في عام 2009، عندما حافظ فولفسبورغ، المتصدر وقتها، على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن بايرن ميونخ.

وفي العام التالي كان بايرن ميونخ لديه فارق أهداف كبير أمام شالكه وكان متصدراً بفارق ثلاث نقاط قبل مباراة الجولة الأخيرة.

ويتطلع مشجعو بايرن ميونخ للاحتفال بأول لقب للدوري على أرضهم منذ 2000، خاصة وأن الـ11 لقباً التاليين حصدهم الفريق خارج ملعبه أو حصدهم دون أن يخوض مباراته ولكن مستفيداً من فشل منافسه في تحقيق النتيجة التي كان يحتاجها.

وأيضاً في 2000، كان باير ليفركوزن آخر متصدر للترتيب يبدد فارق النقطتين في الجولة الأخيرة من الدوري.

وبإمكان بايرن أن يكون واثقاً لأن لديه فارق 17 هدفاً عن دورتموند، الذي بدد فارق تسع نقاط منذ بداية الموسم، وهو ما يعني أن التعادل سيكفي بايرن للتتويج باللقب.

ولكن مرة أخرى، في مباراة تاريخية بآخر جولة جمعت بين مونشنغلادباخ ودورتموند في 1978، فاز مونشنغلادباخ 12-0 ولكنه خسر لقب الدوري لفريق كولون بفارق الأهداف.

وقال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لدورتموند في إشارة إلى ميونخ: “لا يوجد علينا المزيد من الضغوط. الضغوط تتجه جنوباً”.

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وأضاف: “سنقدم كل ما في وسعنا في مباراة الجولة الأخيرة. يمكننا الفوز بكل شيء بينما يمكن لبايرن أن يخسر كل شيء”.

وقال قائد الفريق السابق، سيبستيان كيل: “الموقف سيكون تحديا لبايرن” لأنهم غير “مسيطرين على الوجه الأمثل” مثلما كان الحال في السنوات الأخير عندما كانوا يتوجون بالدوري قبل عدة جولات من انتهاء الدوري.

وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ إن فريقه جاهز لمباراة الجولة الأخيرة أمام ناديه السابق، والذي استطاع أن يهزم بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا العام الماضي.

وقال: “سنلعب على أرضنا، وسنحسم اللقب هناك. ستكون مباراة نهائية للتويج بلقب الدوري، سكان ميونخ لم يحصلوا على هذا الأمر لسنوات، وحتى عقود، لذلك أنا مقتنع أن جماهيرنا ستخلق جوا رائعا، سيعزز من شغفنا ورغبتنا في الفوز”.

وقال توماس مولر مهاجم الفريق: “الجشع موجود بكل تأكيد. لدينا مباراة نهائية الأسبوع المقبل”.

حقيقة أن فرانكفورت ومونشنغلادباخ لديهما الكثير للعب من أجله يجعل المباراتين أكثر جاذبية. الفريقان ضمنا على الأقل اللعب في الدوري الأوروبي ولكنهما في صراع مع باير ليفركوزن لحجز آخر مقعد مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما تتنافس ثلاثة فرق على آخر مقعد مؤهل للعب في الدوري الأوروبي وهي فولفسبورغ وهوفنهايم وفيردر بريمن.

في الوقت نفسه فإن الجانب السفلي من الجدول حسم فيه كل شيء.

هبط نورنبرغ للمرة التاسعة في رقم قياسي، بجانب هانوفر، بينما يخوض شتوتجارت دورا فاصلا مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية يومي 23 و27 مايو (أيار) الجاري.

وقال جورج مارغريتر مدافع نورنبرغ: “يرجح أن يكون الهبوط هو أقبح شيء في كرة القدم”.