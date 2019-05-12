شاهد.. ماني يتقدم بالهدف الأول لليفربول أمام ولفرهامبتون

تقدم ليفربول على ولفرهامبتون بالهدف الأول على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ساديو ماني، جناح ليفربول، الهدف الأول في الدقيقة 16. شاهد الهدف..

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