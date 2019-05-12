يسري رزق يتوج بذهبية بطولة قسطنطين كوروتكوف الدولية للملاكمة

توج يسري رزق لاعب منتخب مصر للملاكمة بالميدالية الذهبية في بطولة قسطنطين كوروتكوف الدولية للملاكمة المقامة حاليا في روسيا. الدولية للملاكمة المقامة حاليا في روسيا. وحصل رزق على المركز الأول بعد فوزه على الأوزبكي العزيز بك ميلوزونوف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد بنهائي البطولة.

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