اتحاد الكرة يؤكد عدم تنفيذ الحكم ضد شوبير

أكد حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة، أن اللجنة تنتظر قرار الحكم بشأن بطلان عضوية أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضويةالجبلاية، الذي أصدره مركز التسوية والتحكيم، اليوم الأحد.
وأشار حسين حلمي، أن اللجنة ستتخذ
الاجراءات اللازمة طبقًا للقانون، ومؤكدًا أن اللجنة لا تعارض تنفيذ الأحكام، لكن اللجنة تتخذ الطرق القانونية للحفاظ على الشكل العام للاتحاد، لافتًا إلى استمرار المجلس كما هو.
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