الهولندي رود كرول يقترب من تدريب الإسماعيلي

اقترب الهولندي رود كرول المدير الفني للصفاقسي التونسي، بقوة من تولية مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بعد التواصل مع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتوليته مهام تدريب الدراويش بداية من الموسم المقبل.
وأكد مصدر داخل النادي لـ "الوفد" ان الإدارة اتفقت مع المدرب كرول على تقاضي راتب شهري يصل إلى 28 ألف يورو.
ويعلن مسؤولو الإسماعيلي عن التعاقد مع المدير الفني الجديد للدراويش خلال الفترة المقبلة، خليفًا للبلجيكي سيدومير يانويفسكي الذي
جدير بالذكر عين مجلس إداراة الإسماعيلي جهاز فني معاون بعد قبول إستقالة أحمد قناوي المدرب العام للفريق ومحمد محسن أبوجريشة المدرب المساعد ويضم الجهاز الجديد كلا من: محمود جابر المدرب العام وعطية صابر مدرب مساعد وصبري المنياوي مدير الكرة.
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