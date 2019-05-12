شاهد..طبيب الزمالك يحصل على درجة الدكتوراه في جراحه العظام

حصل الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك علي درجة الدكتوراه في جراحه العظام. وقام أسامه اليوم الأحد بمناقشة رسالة الدكتوراه والتي جاءت بعنوان " استعمال مفصل ذو الحلقة رسالة الدكتوراه والتي جاءت بعنوان " استعمال مفصل ذو الحلقةالمزدوجة في عمليات تغيير مفصل الفخد "، وذلك تحت إشراف نخبه من أساتذه العظام بكليه الطب جامعة القاهرة ، كذلك الأكاديمية الطبية العسكرية.

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