سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام كارديف

أعلن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه أمام كارديف سيتي، الذي ينطلق الساعة الرابعة مساء، على ملعب

"أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر لمباراة اليوم

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

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في الدفاع: أشلي يونج، فيل جونز، كريس سمولينج، ديجو دالوت

في خط الوسط: أندريس بيريرا، سكوت مكتومياني، بول بوجبا

في الهجوم: ماسون جرينوود، ماركوس راشفورد، جيسي لينجارد