محمد النني أساسي مع أرسنال أمام بيرنلي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام بيرنلي، والذي ينطلق الساعة الرابعة مساءً، على ملعب "تورف

مور" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل الجانرز لمباراة اليوم

في حراسة المرمى: بيرند لينو

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في الدفاع: ناتشو مونريال، مافروبانوس، موستافي، ستيفان ليشتاينر.

في خط الوسط: محمد النني، ماتيو جندوزي، جوسيف ويلوك، أليكس أيوبي.

في الهجوم: هينريك ميختاريان، باتريك بيير أومباميانج.