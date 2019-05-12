أجويرو وسترلينج يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه أمام برايتون، والذي ينطلق الساعة الرابعة مساءً، على ملعب "أمكس" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل السيتيزن لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: أيدرسون. في الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، إيمريك لابورت، زينشينكو. Advertisements في خط الوسط: فيرناندينهو، ألكاي جندوجان، بيرناندو سيلفا. في الهجوم: لوري ساني، سيرجيو أجويرو، رحيم سترلينج. ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 94، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 95، في حين يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

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