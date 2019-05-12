محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام وولفرهامبتون، والذي ينطلق الساعة الرابعة مساءً، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. الممتاز. وجاء تشكيل الريدز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي Advertisements روبرتسون. في خط الوسط: جوردن هندرسون، فابينيو، جورجينهو فينالدوم. في الهجوم: ساديو ماني، ديفوك أوريجي، محمد صلاح. ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 94، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 95، في حين يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

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