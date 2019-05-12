شاهد.. مباراة ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد "بث مباشر" لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، خارج الديار، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني. ويحتل الفريق الملكي المركز الثالث، برصيد 68 نقطة، مبتعدًا عن أتلتيكو مدريد المركز الثاني بفارق 6 نقاط، والذي يملك الأخير 74 نقطة. أتلتيكو مدريد المركز الثاني بفارق 6 نقاط، والذي يملك الأخير 74 نقطة. ويعيش ريال مدريد موسمًا صعبًا عن خروجه المبكر بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، على يد أياكس الهولندي بعدما خسر برباعية مقابل هدف، على ملعبه ووسط جمهوره على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، والخروج من كأس ملك إسبانيا، وانتهاء فرص التتويج بالدوري أو صعوبة انتزاع المركز الثاني.

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