رياضة | الجونة يطلب تجديد إعارة حمدي وأحمد ياسر ريان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يطلب تجديد إعارة حمدي وأحمد ياسر ريان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابًا رسميًا من مسؤولي نادي الجونة يطالب خلاله بتجديد إعارة الثنائي أحمد حمدي و أحمد ياسر ريان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي طلب الفريق الساحلي بتجديد إعارة ثنائي الأحمر، بعد الأداء الجيد الذي ظهرا عليه مع الفريق خلال منافسات الدوري العام.

Advertisements

وتمسك مسؤولو الأهلي بعودة محمود الجزار مدافع الفريق، نهاية الموسم الجاري، تدعيمًا لصفوفه بالموسم الجديد.